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В Гидрометцентре объснили невозможность раннего прогнозирования погоды зимой

Вильфанд объяснил невозможность раннего прогнозирования погоды зимой

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по признакам ноябрьской погоды нельзя сделать выводы о предстоящих месяцах. Его слова приводит «Говорит Москва».

По его словам, прогноз погоды на долгие сроки основывается «на совершенно других характеристиках».

«Необходимо анализировать температурный режим и океана, и континента за долгий период, предшествующий прогнозированию, нужно оценивать основные характерные особенности общей циркуляции атмосферы, как в тропосфере, так и в стратосфере, и многие другие факторы», — отметил он.

Вильфанд также обратил внимание, что по расчетам метеорологов, предполагается, что грядущая зима будет неоднородной по температурному режиму — частые оттепели будут сменяться морозами.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что в Москве на следующей неделе ожидаются похолодания. Специалист отметил, что уже в ближайшие дни температура воздуха в столице вернется к типичным для ноября значениям. В начале недели столбики термометров будут показывать около +9 °C, но уже к воскресенью температура воздуха опустится до +1 °C.

Ранее столичная погода обновила температурный рекорд почти 90-летней давности.

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