Участники Зеленого дня получат кешбэк до 100%

Компании-партнеры Сбера подготовили предложения с кешбэком для клиентов Сбера в Зеленый день, который пройдет с 9 по 12 ноября, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что для владельцев подписки СберПрайм и СберПрайм+ акция начнется 6 ноября.

На Мегамаркете с 6 ноября обладатели подписки получат повышенный кешбэк до 80% бонусами СберСпасибо, а при оплате картами Сбера или по SberPay – до 60%, при оплате картой другого банка – до 50%.

Клиенты СберМаркета с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ смогут вернуть 100% суммы бонусами СберСпасибо за покупку отдельных товаров. Также среди пользователей разыграют 1 млн бонусов.

Пользователи Самоката в период акции смогут получить кешбэк до 5%, а на первый заказ клиенты сервиса получат кешбэк 20%.

Также абоненты СберМобайл с 9 по 12 ноября смогут вернуть 50% бонусов СберСпасибо от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь.

Подписчики СберПрайм до 12 ноября смогут вернуть бонусами СберСпасибо 25% за покупки свыше 1750 рублей в Сбер Еаптеки, а остальные участники программы лояльности – 20%.