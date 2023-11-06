Ребенок девять месяцев проходил с присоской от дротика в пищеводе

Трехлетний ребенок проглотил силиконовую присоску от дротика, инородное тело обнаружили спустя девять месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Детской краевой клинической больницы Краснодара.

Ребенок поступил в больницу с жалобами на постоянные боли в области живота, маленький пациент страдал от неприятных ощущений более девяти месяцев.

В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе ребенка инородный предмет — пластиковую присоску от игрушечного дротика, которая прилипла к стенке желудка.

Инородное тело удалось извлечь, состояние ребенка улучшилось.

Ранее подросток два месяца проходил с металлической пулей в подбородке.