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Ребенок девять месяцев проходил с присоской от дротика в пищеводе

В Краснодаре врачи извлекли из пищевода ребенка присоску от дротика

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Детская краевая клиническая больница Краснодара

Трехлетний ребенок проглотил силиконовую присоску от дротика, инородное тело обнаружили спустя девять месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале Детской краевой клинической больницы Краснодара.

Ребенок поступил в больницу с жалобами на постоянные боли в области живота, маленький пациент страдал от неприятных ощущений более девяти месяцев.

В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе ребенка инородный предмет — пластиковую присоску от игрушечного дротика, которая прилипла к стенке желудка.

Инородное тело удалось извлечь, состояние ребенка улучшилось.

Ранее подросток два месяца проходил с металлической пулей в подбородке.

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