Ротвейлер укусил за голову годовалого ребенка

В Красносельском районе Петербурга домашний ротвейлер искусал годовалую девочку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по второй Комсомольской улице в Петербурге, за медицинской помощью обратились родители годовалой девочки, у ребенка диагностирована укушенная рана головы.

По словам матери пострадавшей, на дочь набросился домашний пес, ротвейлер укусил девочку за голову. Ребенку оказали первую помощь и обработали открытую раны, ее жизнь вне опасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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