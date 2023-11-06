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Ротвейлер укусил за голову годовалого ребенка

«78.ru»: в Петербурге ротвейлер напал на годовалого ребенка

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Depositphotos

В Красносельском районе Петербурга домашний ротвейлер искусал годовалую девочку. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по второй Комсомольской улице в Петербурге, за медицинской помощью обратились родители годовалой девочки, у ребенка диагностирована укушенная рана головы.

По словам матери пострадавшей, на дочь набросился домашний пес, ротвейлер укусил девочку за голову. Ребенку оказали первую помощь и обработали открытую раны, ее жизнь вне опасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее собака чуть не отгрызла руку семилетнему мальчику в Омске.

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