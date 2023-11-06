Мужчина с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима мужчина с ножом напал на полицейских и ранил их. Об этом пишет газета Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел возле ворот Ирода. Ранения получили женщина-полицейский и ее напарник. Мужчина ранен легко, женщина находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что нападавший был ликвидирован.

До этого телеканал BFMTV сообщал, что в Лионе неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику. Женщина открыла дверь после чего злоумышленник, который был одет в черное, «два раза ударил ее ножом в живот и убежал».

Правоохранительные органы ведут поиски нападавшего. Жизни женщины сейчас ничего не угрожает.

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