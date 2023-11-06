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Мужчина с ножом напал на полицейских в Иерусалиме

Times of Israel: мужчина с ножом ранил двух полицейских в Иерусалиме

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Пресс-служба полиции Израиля

В Старом городе Иерусалима мужчина с ножом напал на полицейских и ранил их. Об этом пишет газета Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел возле ворот Ирода. Ранения получили женщина-полицейский и ее напарник. Мужчина ранен легко, женщина находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что нападавший был ликвидирован.

До этого телеканал BFMTV сообщал, что в Лионе неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику. Женщина открыла дверь после чего злоумышленник, который был одет в черное, «два раза ударил ее ножом в живот и убежал».

Правоохранительные органы ведут поиски нападавшего. Жизни женщины сейчас ничего не угрожает.

В Пермском крае 12-летняя девочка сумела спастись от 44-летнего местного жителя, который напал на нее с ножом.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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