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В Турции из-за солнечной вспышки увидели северное сияние

Северное сияние впервые заметили в турецком городе Ван и провинции Унье

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5 News/YouTube

Северное сияние впервые было замечено в турецком городе после солнечной вспышки. Об этом пишет турецкая газета Akşam, передает РИА Новости.

«Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду», — говорится в сообщении.

Северное сияние озарило небо красным и зеленым светом, подчеркивает Akşam.

Ранее сообщалось, что жителям Южного Урала в ночь 6 ноября удалось сфотографировать в небе редкое для этих мест природное явление — северное сияние.

5 ноября сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю. Позже стало известно, что ученые ошиблись в оценке мощности магнитной бури.

Ранее сообщалось, что кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России.

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