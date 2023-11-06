Красный Полумесяц Палестины заявил о потере связи с сотрудниками в Газе

Общество Красного Полумесяца Палестины заявило о потере из-за отключения коммуникаций связи со своими сотрудниками, находящимися в секторе Газа. Об этом, ссылаясь страницу организации в социальной сети X, сообщат ТАСС.

По данным Общества Красного Полумесяца связь была потеряна из-за третьего после начала эскалации конфликта отключения коммуникаций.

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность отключением интернета и связи в секторе Газа. Он подчеркнул, что без подключения к интернету нуждающиеся в медицинской помощи на территории анклава не могут связаться с больницами и автомобилями скорой помощи.

Ранее сообщалось, что самолеты военно-воздушных сил Иордании сбросили на парашютах партию медицинской помощи, предназначенную для палестинцев, проживающих в секторе Газа.

До этого министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.