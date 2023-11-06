В ХАМАС попросили Египет открыть КПП Рафах для палестинцев и предоставить связь Газе

ХАМАС на своем официальном ресурсе заявил, что Израиль отключил связь и Интернет в секторе Газа. Движение также указывает на «жестокие сионистские бомбардировки жилых кварталов» и, что Израиль так скрывает от общественного мнения и средств массовой информации то, что происходит в секторе.

«Мы призываем Египет быстро открыть услуги роуминга в египетских сетях, полностью открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и спасти жизни нашего палестинского народа в секторе Газа», — говорится в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.