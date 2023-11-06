Глава минздрава Палестины заявила, что в секторе Газа нужны полевые госпитали

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила о необходимости развертывания на территории Газы полевых госпиталей из-за роста числа пострадавших от израильских ударов. Об этом сообщает палестинское информационное агентства ВАФА.

Глава минздрава назвала ситуацию в секторе Газа «катастрофической». По ее словам, количество пострадавших в анклаве настолько велико, что требуется немедленное развертывание полевых госпиталей. Она призвала вмешаться международное сообщество и международные гуманитарные организации и открыть расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт Рафах для доставки медицинской помощи и топлива в палестинские больницы.

Ранее сообщалось, что Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами был подан запрос на проведение в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН по конфликту между Израилем и Палестиной. На заседании, в частности, будут обсуждаться удары, нанесенные Израилем по лагерю палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа и колонне машин скорой помощи возле центральной больницы «Аш-Шифа».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.