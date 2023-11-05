В небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление

Жителям Южного Урала в ночь 6 ноября удалось сфотографировать в небе редкое для этих мест природное явление — северное сияние. Жительница Саратова Этери Толордава поделилась с «Газетой.Ru» фотографиями чуда природы.

Как пишет URA.RU, красочное небо увидели, запечатлели и опубликовали жители Челябинска, Аша, Южноуральска, Златоуста и других населенных пунктов.

В сентябре жители Владимирской и Ростовской областей поделились в социальных сетях кадрами удивительного природного явления — северного сияния. В этих регионах горизонт был буквально озарен зеленым и розовым светом на фоне звездного небосвода. Удивительное природное явление также наблюдали жители Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей.

Ранее ученый объяснил, почему жители средней полосы России увидели северное сияние.