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В небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление

Жители Южного Урала поделились кадрами северного сияния

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Елена Агафонова/«Газета.Ru»

Жителям Южного Урала в ночь 6 ноября удалось сфотографировать в небе редкое для этих мест природное явление — северное сияние. Жительница Саратова Этери Толордава поделилась с «Газетой.Ru» фотографиями чуда природы.

Как пишет URA.RU, красочное небо увидели, запечатлели и опубликовали жители Челябинска, Аша, Южноуральска, Златоуста и других населенных пунктов.

В сентябре жители Владимирской и Ростовской областей поделились в социальных сетях кадрами удивительного природного явления — северного сияния. В этих регионах горизонт был буквально озарен зеленым и розовым светом на фоне звездного небосвода. Удивительное природное явление также наблюдали жители Ярославской, Нижегородской, Ленинградской, Архангельской и Свердловской областей.

Ранее ученый объяснил, почему жители средней полосы России увидели северное сияние.

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