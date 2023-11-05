Полиция задержала свыше 200 человек после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полицейские задержали 201 человека после беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД МЕДИА».

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин», — указывается в публикации.

В правоохранительных органах уточнили, что за за неповиновение сотрудникам полиции привлечено 82 нарушителя, за мелкое хулиганство к ответственности — 107 человек, еще 17 гражданам выписали штрафы за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга.

В общей сложности административные протоколы составлены на 155 участников погромов, подытожили в ведомстве.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту в сотни миллионов рублей.