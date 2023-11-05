В аэропорту Гамбурга возобновили полеты

Аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что на сегодняшний день все еще происходят значительные отмены и задержки.

Пассажирам посоветовали внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться в авиакомпании.

До этого сообщалось, что вооруженный мужчина, ворвавшийся в аэропорт Гамбурга и взявший свою дочь в заложники, сдался. Согласно информации правоохранителей, с его дочкой все хорошо, ребенок не пострадал. Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления.

Утром 5 ноября из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на автомобиле на территорию аэропорта в Гамбурге, воздушная гавань полностью прекратила авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.