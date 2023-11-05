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В центре Москвы задержан мужчина, устроивший стрельбу

Прокуратура Москвы сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в центре задержан

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве задержали посетителя ресторана в центре города, который устроил стрельбу в заведении. Об этом говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры.

«37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения. 37-летний мужчина задержан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы ранены три человека. В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока не приводится.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации анонимного источника, в результате нее пострадали три человека.

До этого в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой. В бой пошли лопаты, метла и другие подручные инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.

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