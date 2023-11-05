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Стало известно число пострадавших при стрельбе в ресторане Москвы

РИА Новости: три человека пострадали при стрельбе в московском ресторане

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При стрельбе в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы ранены три человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, пожелавшего остаться анонимным.

«Пострадали три человека», — говорится в публикации.

В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока не приводится.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации анонимного источника, в результате нее пострадали три человека.

До этого в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой. В бой пошли лопаты, метла и другие подручные инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.

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