Стало известно число пострадавших при стрельбе в ресторане Москвы

При стрельбе в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы ранены три человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, пожелавшего остаться анонимным.
«Пострадали три человека», — говорится в публикации.
В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока не приводится.
5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации анонимного источника, в результате нее пострадали три человека.
До этого в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой. В бой пошли лопаты, метла и другие подручные инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух. Обошлось без пострадавших.
Ранее в Роттердаме произошла стрельба.