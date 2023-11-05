В ресторане в центре Москвы произошла стрельба

В ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канале Shot, ссылаясь на анонимного источника.

«Предварительно, три человека пострадали», — указывается в публикации.

По информации источника, стрельбу открыл один из посетителей ресторана.

В настоящее время на месте перестрелки работают экстренные службы, других подробностей пока нет.

Заведение располагается по адресу: Шлюзовая набережная, 2/1, с1.

До этого в Новосибирске дорожные рабочие устроили массовую драку со стрельбой. В бой пошли лопаты, метла и другие инструменты. В один из моментов кто-то из участников конфликта выстрелил в воздух. Обошлось без пострадавших.

В июле в Ростовской области неизвестный мужчина забежал в пивную, закрылся изнутри и начал стрелять по прохожим из окна. На место происшествия были вызваны наряды Росгвардии и полиции, стрелка удалось задержать, пострадавших не оказалось.

Ранее в Роттердаме произошла стрельба.