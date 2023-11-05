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Терминалы аэропорта Гамбурга открыты после инцидента с мужчиной

Терминалы аэропорта Гамбурга открыты после инцидента с вооруженным мужчиной

Все входы и терминалы аэропорта в Гамбурге открыты после инцидента с вооруженным мужчиной. Об этом сообщает ТАСС

«Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Входы и терминалы снова открыты», — говорится в сообщении.

Однако отмены и задержки рейсов в аэропорту продолжаются.

До этого сообщалось, что вооруженный мужчина, ворвавшийся в аэропорт Гамбурга и взявший свою дочь в заложники, сдался. Согласно информации правоохранителей, с его дочкой все хорошо, ребенок не пострадал. Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления.

Утром 5 ноября из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на автомобиле на территорию аэропорта в Гамбурге, воздушная гавань полностью прекратила авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более сотни рейсов из-за вооруженного мужчины.

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