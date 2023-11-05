В Воронеже конфликт из-за парковки во дворе закончился распылением перцового баллончика

В Воронеже несколько человек напали на молодого человека из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на улице Переверткина. По словам одной из участниц, девушка переезжала, поэтому несколько часов машина стояла «на аварийках». Вместе с ней был юноша, который помогал переносить вещи.

В какой-то момент несколько машин перегородили въезд. Спустя некоторое время на территории появились около десяти человек. Во время конфликта с ними пострадал молодой человек, на которого распылили перцовый баллончик.

«На меня чуть не напали, успела забежать в свою машину», — поделилась девушка.

Как сообщили жители дома, молодой человек около недели блокировал проезд к дому. Некоторым владельцам квартир это надоело и таким образом они решили сложившуюся ситуацию.

Ранее в Тюмени посетителей эвакуировали из торгового центра из-за перцового баллончика.