Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Воронеже конфликт из-за парковки во дворе закончился распылением перцового баллончика

В Воронеже юноше брызнули в лицо перцовым баллончиком на парковке около дома

В Воронеже несколько человек напали на молодого человека из-за места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на улице Переверткина. По словам одной из участниц, девушка переезжала, поэтому несколько часов машина стояла «на аварийках». Вместе с ней был юноша, который помогал переносить вещи.

В какой-то момент несколько машин перегородили въезд. Спустя некоторое время на территории появились около десяти человек. Во время конфликта с ними пострадал молодой человек, на которого распылили перцовый баллончик.

«На меня чуть не напали, успела забежать в свою машину», — поделилась девушка.

Как сообщили жители дома, молодой человек около недели блокировал проезд к дому. Некоторым владельцам квартир это надоело и таким образом они решили сложившуюся ситуацию.

Ранее в Тюмени посетителей эвакуировали из торгового центра из-за перцового баллончика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий