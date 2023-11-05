Эксперт заявил о необходимости демонстрировать миру возрождение России

Возрождение России необходимо демонстрировать обществу — и иностранцам, и себе, заявил «Газете.Ru» научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев, посетивший открывшуюся на ВДНХ выставку-форум «Россия».

«Мы на протяжении 20 лет себя убеждали в том, что ничего достигнуть не можем, и, в случае чего, купим необходимую деталь за рубежом. А сейчас на всеобщее обозрение на ВДНХ выставлены достижения регионов страны и заявляется о том, что эти достижения можно модифицировать, что регионы могут перенимать друг у друга успешный опыт», — заявил эксперт.

По его словам, выставка-форум «Россия» — это возрождение ВДНХ.

«Отраслевой принцип немного другой, время другое, сферы показаны другие, но концепция та же — мы показываем друг другу и всему миру, что мы можем и что умеем. Много лет назад для страны, которая скакнула из деревни с сохой к танку, самолету и автомобилю, это было принципиально важно, и сейчас тоже важно. Резкого скачка мы делаем, т.к. и так многого достигли и на этот раз не шли нуля. Но, тем не менее, 20 лет мы все гробили, и только при президенте России Владимире Путине многие отрасли промышленности стали возрождаться», — сказал Дмитрий Журавлев.

Эксперт отметил большой вклад главы государства в развитие различных отраслей промышленности — и как личности, и как института.

Масштабы выставки-форума «Россия» Журавлев назвал грандиозными.

«Грандиозность масштабов выставки-форума «Россия» — это грандиозность достижений регионов страны». Если результатов нет — то показывать нечего. А оказывается, у нас все есть!» — заключил эксперт.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.