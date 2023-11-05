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Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией

Польская прокуратура: солдат ранил незаконного мигранта на границе с Белоруссией

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Павел Головкин/AP

Польский солдат ранил незаконного мигранта на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление окружной прокуратуры польского города Белосток.

«Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией», — указывается в публикации.

Согласно информации надзорного органа, инцидент случился на территории Подляского воеводства.

«Раненый доставлен в госпиталь», — отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель прокурора по военным делам района «Белосток-север» Радослав Вишенко, по предварительным данным, солдат ранил перебежчика в результате несчастного случая.

В материале отмечается, что за такой проступок военнослужащему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до восьми лет.

В октябре белорусский президент Александр Лукашенко заявил о нежелании Польши восстанавливать добрососедство с Белоруссией.

Ранее польского солдата ранили во время штурма границы мигрантами.

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