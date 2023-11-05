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В Одессе произошел взрыв

«Страна.ua»: в Одессе произошел взрыв, объявлена воздушная тревога

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Global Look Press

В Одессе прогремел взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По данным СМИ, других подробностей произошедшего не приводится.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Украины прозвучали взрывы. Какая-либо дополнительная информация пока не приводятся. По данным официального ресурса по оповещению граждан, в 10:49 по местному времени (11:49 мск) в области объявили воздушную тревогу.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.

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