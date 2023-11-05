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Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался

Вооруженный мужчина в гамбургском аэропорту сдался, его ребенок не пострадал

Вооруженный мужчина, ворвавшийся в аэропорт Гамбурга и взявший свою дочь в заложники, сдался. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление городской полиции.

«Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью», — говорится в публикации.

Согласно информации правоохранителей, с его дочкой все хорошо, ребенок не пострадал.

Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления.

Незадолго до этого из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию.

Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более сотни рейсов из-за вооруженного мужчины.

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