Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга покинул машину и сдался

Вооруженный мужчина, ворвавшийся в аэропорт Гамбурга и взявший свою дочь в заложники, сдался. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление городской полиции.
«Ситуация с заложником разрешилась. Подозреваемый покинул машину вместе со своей дочерью», — говорится в публикации.
Согласно информации правоохранителей, с его дочкой все хорошо, ребенок не пострадал.
Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления.
Незадолго до этого из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на летное поле, аэропорт Гамбурга полностью прекратил авиасообщение. Позднее стало известно, что вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Он требует купить ему и дочери билеты в Турцию.
Ранее в аэропорту Гамбурга отменили более сотни рейсов из-за вооруженного мужчины.