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Названы негативные последствия сидячей работы

Университет Турку: сидячая работа ведет к заболеваниям сердца и диабету

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Илья Питалев/РИА Новости

Финские ученые из университета Турку провели исследование и выяснили, что сидячий образ жизни может приводить к нарушению обмена веществ. А это впоследствии может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Исследователи утверждают, негативные изменения в процессе обмена веществ приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

В эксперименте поучаствовали более 60 человек, их средний возраст составил 58 лет. Они носили на запястье акселерометр, который определял уровень физической активности в течение дня.

Отмечается, что у испытуемых, проводивших время стоя в течение дня, а не сидя, показатели чувствительности к инсулину были лучше.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что чрезмерное потребление продуктов, в которых содержится много сахара и соли, а также жира, может привести к набору лишнего веса и появлению опасных заболеваний.

Кроме того, по словам эксперта, такая еда может сформировать пищевую зависимость у человека, а также спровоцировать сахарный диабет и привести к нарушению углеводного обмена.

Ранее врач Луценко рассказал, что секс может снизить риск развития диабета.

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