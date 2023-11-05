Египет дал разрешение на вход в свои порты турецких кораблей

Руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Египет дал разрешение на вход в свои порты двух турецких судов с полевыми госпиталями для лечения раненых в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в текущий момент суда ожидают в турецких водах для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи. Он подчеркнул, что египетская сторона дала разрешение на вход в свои порты судам из Турции.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена представит четыре предложения Анкары по палестино-израильскому урегулированию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.