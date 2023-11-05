Неизвестный напал на исповедующую иудаизм женщину в Лионе

В Лионе неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, женщина открыла дверь, а злоумышленник, который был одет в черное, «два раза ударил ее ножом в живот и убежал». Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили на двери дома нарисованную свастику. Сейчас правоохранительные органы ведут поиски нападавшего.

Телеканал отмечает, что жизнь пострадавшей в настоящий момент вне опасности. В больничной палате женщины дежурит полиция.

До этого в совместном заявлении Совет национальной безопасности (СНБ) и Министерство иностранных дел Израиля порекомендовали гражданам страны проявлять во время пребывания за рубежом особую осторожность из-за роста антисемитских настроений в мире.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.