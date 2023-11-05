В аэропорту Гамбурга отменили более сотни рейсов из-за вооруженного мужчины

В аэропорту Гамбурга, где вооруженный мужчина взял заложника, отменены 136 рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«На текущий момент 126 рейсов уже отменены (70 вылетов и 56 прилетов). Пять прилетающих рейсов направлены в другие аэропорты», — сообщает авиагавань.

Отмечается, что в течение дня будут другие отмены и задержки рейсов.

Вечером 4 ноября мужчина с оружием, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, потребовал билеты в Турцию себе и взятой в заложники дочери. Как передавало агентство DPA, возможной причиной инцидента мог стать спор семейной пары из-за опеки над ребенком.

Издание Pragativadi сообщало, что аэропорт Гамбурга, где вооруженный мужчина удерживал в заложниках четырехлетнего ребенка, остается закрытым в связи с проверкой федеральной полиции. 5 ноября стало известно, что переговоры с вооруженным мужчиной, который прорвался на машине на территорию аэропорта в Гамбурге, продолжаются.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс.