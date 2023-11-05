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Суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

СК: арестован подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«5 ноября судом удовлетворено ходатайство... о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области», — говорится в сообщении.

1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей в Рязани начальнику отделения службы судебных приставов выстрелили в голову. Спустя два дня также в Рязани задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского.

4 ноября в Следственном комитете России заявили, что убийство судебного пристава Сергея Калужского случилось на почве личной неприязни и не связано с его служебной деятельностью.

Ранее стало известно, что все сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России могут получить право на ношение, хранение и применение огнестрельного оружия и специальных средств.

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