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Мужчина проник на взлетное поле аэропорта и стал бегать между самолетами

В аэропорту Финляндии мужчина выломал двери и пробежался по взлетному полю

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В финском аэропорту задержали мужчину, который бегал по взлетному полю. Об этом сообщает IltaLehti.

Инцидент произошел в крупнейшей воздушной гавани страны – Хельсинки-Вантаа. Мужчина сломал замки на двух дверях, после чего прогулялся между самолетами.

«Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его. На место происшествия была вызвана полиция, которая взяла мужчину под стражу», — сообщается в публикации.

В беседе с правоохранителями мужчина заявил, что слишком сильно хотел попасть на взлетное поле.

Как сообщили представители полиции, сложившаяся ситуация является исключительной, так как в целом аэропорт соблюдает все меры безопасности.

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