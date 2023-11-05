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«Украшения, кофе, манго»: депутат Журова рассказала, что обычно привозит из командировок

Депутат Журова призналась, что из командировок привозит полудрагоценные украшения

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Павел Бедняков/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала «Газете.Ru», что из командировок по странам Латинской Америки и Азии предпочитает привозить недорогие аутентичные украшения. По ее мнению, это лучший сувенир на память.

«С 2014 года я под санкциями, поэтому с тех пор практически никуда не езжу. Командировки у меня были в Страсбург, когда была Парламентская ассамблея. В составе делегации ездила во Вьетнам, в Малайзию, в Марокко. Так как я курировала в парламенте Латинскую Америку, то раньше часто бывала в Перу, Боливии, Мексике. Так вот оттуда мне очень нравилось привезти какое-нибудь аутентичное недорогое украшение. Красивое, полудрагоценное. Для меня это был лучший сувенир. Потому что каких-то статуэток может быть много, а вот это остается навсегда. Ты потом наденешь украшение, вспомнишь, где и при каких обстоятельствах купил его. Приятные воспоминания. Из Китая я обязательно привозила что-то из жемчуга», — призналась Журова.

Помимо сувениров депутат привозила из командировок местные фрукты, напитки или какие-то продукты, характерные для региона.

«Из Вьетнама я привозила манго, потому что оно там безумно вкусное. Откуда-то — кофе. Я же жила в Голландии год, поэтому те же сыры, когда потом посещала эту страну, тоже привозила», — добавила Журова.

Ранее депутат Госдумы рассказала «Газете.Ru», что играет в хоккей и гольф.

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