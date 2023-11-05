В Ленобласти у пенсионерки с дачного участка украли около семи миллионов рублей

В Ленобласти полиция ищет грабителей, которые украли у женщины сбережения и вещи на сумму около семи миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Низино. Загородный дом 60-летней россиянки оборудован сигнализацией, но перед уходом она забыла включить эту систему. В результате грабители сломали стеклопакет и пробрались в здание через окно.

«Из дома пропали наличные, в том числе и в валюте, кольца с бриллиантами и мужские часы на общую сумму в 6,7 млн рублей», — сообщается в публикации.

На данный момент специалисты отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы найти грабителей.

Ранее в Челябинской области мужчина притворялся инвалидом, чтобы грабить женщин.