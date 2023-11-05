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В Турции сообщили о росте средней стоимости аренды квартир

Средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле превысила $600

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Lefteris Pitarakis/AP

Средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле стала выше 17 тысяч лир (55 тысяч рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Торговой палаты турецкого города.

«Средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле на конец октября составила 17 тысяч 111 лир, а средняя стоимость покупки — 4 миллиона 224 тысячи лир (148 тысяч долларов. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость аренды квартиры на стамбульских окраинах в среднем составила от $400.

«Кризис недвижимости в Стамбуле ухудшается, жить в мегаполисах Турции становится все сложнее», — признали в Торговой палате.

До этого сообщалось, что в Турции запретили сдавать жилье туристам без разрешения властей. Новое правило будет распространяться только на жилье, которое сдается в аренду на срок до 100 дней. Разрешение на аренду жилья будет выдавать министерство культуры и туризма, в том числе через канцелярию региональной администрации. При этом перед входом в предлагаемое в аренду жилье будет помещаться специальная табличка.

За каждый сданный в обход требования нового закона объект полагается штраф в размере 100 тыс. турецких лир (примерно 327 тыс. рублей), который при повторных нарушениях может быть увеличен до 500 тыс. лир (примерно 1,6 млн руб.).

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