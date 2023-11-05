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Бастрыкин потребовал доклад по делу об организации незаконной миграции в Новосибирске

Бастрыкин обратил внимание на дело о незаконной миграции в Новосибирске

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об организации незаконной миграции в Новосибирске. Об этом ведомство сообщает в официальных соцсетях.

По версии правоохранителей, два жителя региона находили мигрантов, которым нужны были документы для пребывания на территории России. В результате иностранцы могли получить фиктивные бумаги. Помимо этого, оба фигуранта выступали в роли принимающей стороны и работодателей.

Один из подозреваемых является уроженцем Средней Азии.

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании дела.

Ранее после видео с дракой школьников правоохранители нашли семью мигрантов, которые находились в России незаконно.

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