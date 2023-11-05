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Подростки, грабившие школьников в Липецке, могут получить 12 лет колонии

В Липецке будут судить подростков, грабивших школьников

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Pexels

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков, которые отбирали телефоны у сверстников. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Грабеж подростки совершили в июле, на пруду в селе Сырское под Липецком они заметили двух мальчиков, которые собирались купаться и сложили свои мобильные телефоны в сумки, когда зашли в воду один из злоумышленников схватил их рюкзаки и скрылся. Вырученные за продажу телефонов деньги приятели потратили.

Личности грабителей удалось установить, оба подростка признались в содеянном. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что один из них уже неоднократно совершал кражи из магазинов и подозревался в нападении на женщину-продавца.

Дело передано в суд, обвиняемым может грозить до 12 лет колонии.

Ранее неизвестный напал на девочку-подростка и порезал ей лицо канцелярским ножом.

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