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Гуманитарная помощь России для населения сектора Газа прибыла в Египет

Спецборта МЧС доставили 60 тонн гуманитарного груза для сектора Газа в Египет

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Телеграм-канал «МЧС России»

Два самолета Ил-76 доставили в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Спецборта МЧС приземлились в египетском Эль-Арише, куда доставили 60 тонн гуманитарного груза. В состав помощи вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. Груз будет передан Египетскому обществу Красного Полумесяца, оно перенаправит его в Газу.

Утром Россия выслала в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа двумя спецбортами МЧС России. Сообщалось, что помощь была организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

До этого президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Байдену задали вопрос, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Президент ответил утвердительно и поднял большой палец вверх.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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