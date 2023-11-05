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Эвакуацию иностранцев из Газы приостановили

Израиль и Египет предупредили Польшу о приостановке эвакуации людей из Газы

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Global Look Press

В МИД Польши получили сведения от Израиля и Египта о временном прекращении эвакуации иностранцев из сектора Газа. Об этом сообщается на официальном сайте польского дипломатического ведомства.

«МИД сообщает, что в связи с полученной от израильской и египетской сторон информацией о временной приостановке возможности эвакуации иностранцев из сектора Газа покинуть ее польскими гражданами на данный момент невозможно», — пояснил в польском министерстве.

Также дипломаты подчеркнули, что каждый следующий нахождения польских граждан на территории секторе Газа является опасным.

«По нашей оценке, никакие обстоятельства не оправдывают того, что поляки, находящиеся в секторе Газа в течение трех недель, не могут покинуть его», — подчеркнули в МИД.

До этого Армия обороны Израиля дала жителям северных районов Газы три часа для эвакуации.

Также в Польше призывали немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Призыв разместил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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