Более 100 британцев покинули Газу через КПП «Рафах»

Более 100 граждан Великобритании покинули сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе с Египтом. Об этом заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден сообщил в эфире Sky News.

«Более 100 британских граждан прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет», — заявил Дауден.

Он также выразил сожаление в связи с закрытием КПП «Рафах».

«Мы могли бы вывести из Газы еще большее число людей. Но мы работаем над тем, чтобы КПП снова открылся», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что никто из иностранцев не перешел границу сектора Газа и Египта на КПП «Рафах» в южной части палестинского анклава в субботу, 4 ноября. В субботу египетские компетентные органы ожидали прибытия 730 человек, 105 из которых являются гражданами Египта. Кроме иностранцев или беженцев, на КПП «Рафах» не прибыли утвержденные машины с пострадавшими.

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