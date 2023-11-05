В Москве пройдет форум, посвященный борьбе с фейками

Эксперты соберутся на форуме «Диалог о фейках» в Москве, чтобы обсудить влияние фейков на все сферы общества, сообщает пресс-служба АНО «Диалог Регионы», организатора мероприятия.

На начало ноября 2023 года в российском сегменте Интернета выявлено уже более 11 млн копий фейков, рассказали в АНО «Диалог Регионы». В организации отметили, что для систематической работы по опровержению фейков важно координировать работу профильных экспертов, СМИ и органов власти. Именно этому будет посвящен форум «Диалог о фейках».

Центральными темами деловой программы станут влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга и борьба с дипфейками. Ожидается участие международных гостей.

По словам советника генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихона Макарова, на общество сегодня оказывается беспрецедентное информационное давление, и необходимо решить, как этому противостоять.

«Для сравнения, в 2021 году было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 млн, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 млн. Динамика высокая, влияние фейков также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», — отметил он.

Макаров уточнил, что цель форума — запустить «фабрику мыслей» с участием федеральных органов власти, СМИ, бизнеса и профильных экспертов.

«Это позволит не только очертить вызовы в мире медиа, но и обменяться опытом между бизнесом и государством, изучить инструменты противодействия фейкам и приблизиться к созданию полноценного фактчекерского сообщества», — добавил он.

По данным специалистов организации, российские мужчины на 10% чаще сталкиваются с непроверенной информацией, чем женщины.

Эксперты отметили, что это может быть обусловлено большим количеством фейков, связанных с темами специальной военной операции и частичной мобилизации. Также мужчины больше взаимодействуют с ложными материалами, которые касаются политической сферы.

Женская аудитория чаще всего сталкивается с недостоверной информацией, связанной с темами здравоохранения, социально значимых происшествий, социальной защиты и информационных технологий.