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Девочка-подросток ударила себя ножом в живот после ссоры с другом

«Фонтанка»: в Петербурге девочка подросток госпитализирована с ножевым ранением

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Из квартиры в Приморском районе Петербурга госпитализирована школьница с ножевым ранением в живот, за жизнь ребенка борются медики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире дома по Богатырскому проспекту в Петербурге. В экстренные службы обратился юноша, который сообщил, что его подруге нужна помощь. Молодой человек рассказал, что находится в гостях у знакомой 14-летней девочки, которая нанесла себе ранение.

Прибывшие на место медики госпитализировали школьницу, она в тяжелом состоянии. По словам ее друга, девочка ударила себя ножом в живот в ходе ссоры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, 17-летнего юношу опросили полицейские и передали родителям.

Ранее на Алтае подросток заступился за девушку и получил ножевое ранение.

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