Полиция Гамбурга сообщила о переговорах с вооруженным мужчиной в аэропорту

Переговоры с вооруженным мужчиной, который прорвался на машине на территорию аэропорта в Гамбурге, продолжаются. Об этом полиция города заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обновленная информация на 8:35 (10:35 мск): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется», — сказано в сообщении.

Полиция также подтвердила, что аэропорт остается закрытым.

До этого издание Pragativadi сообщало, что аэропорт Гамбурга, где вооруженный мужчина удерживал в заложниках четырехлетнего ребенка, остается закрытым в связи с проверкой федеральной полиции.

Вечером 4 ноября мужчина с оружием, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, потребовал билеты в Турцию себе и взятой в заложники дочери. Как передавало агентство DPA, возможной причиной инцидента мог стать спор семейной пары из-за опеки над ребенком.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс.