Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция Гамбурга сообщила о переговорах с вооруженным мужчиной в аэропорту

Полиция Гамбурга продолжает переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту

Переговоры с вооруженным мужчиной, который прорвался на машине на территорию аэропорта в Гамбурге, продолжаются. Об этом полиция города заявила в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обновленная информация на 8:35 (10:35 мск): переговоры продолжаются, чрезвычайная ситуация сохраняется», — сказано в сообщении.

Полиция также подтвердила, что аэропорт остается закрытым.

До этого издание Pragativadi сообщало, что аэропорт Гамбурга, где вооруженный мужчина удерживал в заложниках четырехлетнего ребенка, остается закрытым в связи с проверкой федеральной полиции.

Вечером 4 ноября мужчина с оружием, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, потребовал билеты в Турцию себе и взятой в заложники дочери. Как передавало агентство DPA, возможной причиной инцидента мог стать спор семейной пары из-за опеки над ребенком.

Ранее женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий