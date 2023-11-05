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В Новосибирске дети отказываются ходить в детсад из-за унижения воспитательницей

В Новосибирске родители подозревают воспитателя в избиении и унижении детей

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Depositphotos

В Новосибирске родители составили коллективную жалобу на воспитателя. Об этом сообщает NGS.ru.

По словам недовольных составителей, в период с 12 сентября по 24 октября женщина не раз била детей и унижала их.

«Она била детей по рукам за неумение правильно держать приборы, вытираться после похода в туалет. Грубила и кричала на детей, запугивала их, а также в качестве наказания отстраняла от занятий», — сообщается в публикации.

В беседе с журналистами родители рассказали, что некоторые дети просят не отправлять их в детский сад.

Как сообщает директор гимназии, при которой работает детский сад, об этой воспитательнице такая информация поступает впервые. В учреждении проводят проверку.

Ранее в Татарстане девочка получила серьезный ожог в детском саду.

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