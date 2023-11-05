На МКАД автомобиль врезался в машину и перевернулся

В Москве два автомобиля столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Инцидент произошел в районе развязки с Варшавским шоссе. Во время столкновения машин одно из средств передвижения перевернулось.
После произошедшего на место прибыли оперативные службы города. На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны. О количестве пострадавших не сообщается.
В Дептрансе предупредили о том, что на данном отрезке пути движение затруднено, поэтому необходимо выбирать альтернативные пути.
Ранее в Челябинске водитель перепутал педали и разбил три машины на парковке.