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Бобры оставили без света жителей двух сел

В Новосибирской области из-за бобров остались без света жители двух сел

В Искитимском районе Новосибирской области из-за бобров едва не смыло единственную дорогу, жители двух деревень остались без электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Бобры решили разбить свой лагерь на местной реке Грязнушке в Искитимском районе — построили плотины. Река разлилась в низину и подтопила единственную дорогу.

Сотрудники дорожной службы принялись разбирать плотины, но техника увязала в грязи, из-за подъема уровня реки подмыло опору ЛЭП, жители двух сел на несколько часов остались без электричества.

Специалистам удалось устранить последствия жизнедеятельности бобров, дорогу восстановили, свет вернулся в дома сельчан.

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