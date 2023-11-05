В регионе девочка попала в больницу с сильным ожогом после дня в детсаду

В Татарстане ребенок получил крупный ожог второй степени. Об этом сообщает прокуратура региона.

По словам матери девочки, утром ее муж привез дочь в детский сад. Спустя некоторое время воспитательница позвонила родительнице и сообщила об ожоге на ягодицах у ребенка.

Сама педагог заявила, что помыла девочку, одела подгузник и уложила спать. После тихого часа обнаружили серьезную травму. Приехавшая в учреждение мать отправилась в больницу, где ребенку диагностировали ожог второй степени.

В детском саду свою вину отрицают. По факту произошедшего женщина написала заявление в правоохранительные органы.

После инцидента прокуратура региона организовала проверку информации. Ход мероприятия на контроле в аппарате надзорного ведомства.

Ранее в Крыму на утреннике в детском саду ребенок проглотил швейную иглу.