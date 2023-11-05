В Петербурге мужчина упал с высоты на машину женщины-инвалида

В Петербурге мужчина разбил машину женщины-инвалида, пока она находилась в медучреждении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Васильевском острове. Около четырех часов ночи на автомобиль приземлился мужчина. О том, по какой причине это произошло, не сообщается.

После падения лобовое стекло выбило, на крыше появилась крупная вмятина. Самого мужчину медики увезли в больницу спустя полтора часа после инцидента.

Средство передвижения принадлежит местной пенсионерке-инвалиду. Из-за ограничений, связанных со здоровьем, как правило, женщина путешествует по городу на машине. На данный момент она находится на протезировании тазобедренного сустава. Знает ли хозяйка автомобиля о произошедшем, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге женщина устроила ДТП, чтобы сбежать от возлюбленного.