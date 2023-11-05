Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина упал с высоты на машину женщины-инвалида

В Петербурге упавший с высоты мужчина разбил машину женщины-инвалида

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Петербурге мужчина разбил машину женщины-инвалида, пока она находилась в медучреждении. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Васильевском острове. Около четырех часов ночи на автомобиль приземлился мужчина. О том, по какой причине это произошло, не сообщается.

После падения лобовое стекло выбило, на крыше появилась крупная вмятина. Самого мужчину медики увезли в больницу спустя полтора часа после инцидента.

Средство передвижения принадлежит местной пенсионерке-инвалиду. Из-за ограничений, связанных со здоровьем, как правило, женщина путешествует по городу на машине. На данный момент она находится на протезировании тазобедренного сустава. Знает ли хозяйка автомобиля о произошедшем, неизвестно.

Ранее в Екатеринбурге женщина устроила ДТП, чтобы сбежать от возлюбленного.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий