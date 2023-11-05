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Отложенный рейс авиакомпании «Якутия» долетел из Владивостока в Читу

Пассажиры рейса в Читу, задержанного из-за неисправности, покинули Владивосток

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Пассажиры рейса Владивосток – Чита, которые 4 ноября не смогли вылететь из-за технической неисправности самолета авиакомпании «Якутия», прибыли по маршруту назначения. Это следует из онлайн-табло международного аэропорта Читы.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, рейс Владивосток — Чита вылетел в субботу. При этом самолет возвращали из зоны вылета по причине технической неисправности. Пассажиров поселили в гостиницу.

Известно, что самолет вылетел в 13:30 (6:30 мск), а прибыл в Читу в 15:49 (9:49 мск).

До этого в аэропорту Челябинска задержали более 10 рейсов из-за снегопада. Причиной стала метель, с последствиями которой работники аэропорта боролись длительное время

Также в столичном Шереметьево самолет во Владивосток задержали из-за пьяного пассажира. Во время посадки воздушного судна мужчина занял место в салоне и начал конфликтовать со своим соседом.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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