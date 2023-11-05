Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 10 прилетов со стороны ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область из миномета и гранатомета 13 раз

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область из миномета и гранатомета свыше 10 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — установлено 11 прилетов», — рассказал губернатор.

По словам Гладкова, также в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» украинское солдаты выпустили два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника над селами Соломино и Ближнее. Последствий на земле после атаки дронами не зафиксировали.

Накануне ВСУ за сутки выпустили около 80 снарядов по Белгородской области. Глава области подчеркнул, что в результате обстрелов три человека получили ранения в Шебекинском городском округе.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий