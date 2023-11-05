В Белгородской области за сутки зафиксировали более 10 прилетов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область из миномета и гранатомета свыше 10 раз. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — установлено 11 прилетов», — рассказал губернатор.

По словам Гладкова, также в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» украинское солдаты выпустили два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье». Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, губернатор обратил внимание, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника над селами Соломино и Ближнее. Последствий на земле после атаки дронами не зафиксировали.

Накануне ВСУ за сутки выпустили около 80 снарядов по Белгородской области. Глава области подчеркнул, что в результате обстрелов три человека получили ранения в Шебекинском городском округе.

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