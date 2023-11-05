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Аэропорт Гамбурга не возобновил работу после инцидента, рейсы приостановлены

Аэропорт Гамбурга остается закрытым в связи с ЧП с заложником

Аэропорт Гамбурга, где вооруженный мужчина удерживал в заложниках четырехлетнего ребенка, остается закрытым в связи с проверкой федеральной полиции. Об этом сообщило издание Pragativadi.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга пришлось закрыть. Воздушная гавань прервала авиасообщение из-за «полицейских мер».

Вскоре полицейские объявили, что ведут крупную операцию на взлетно-посадочной полосе. По данным СМИ, мужчина удерживал там заложников.

У вооруженного человека в машине был четырехлетний ребенок. Вероятной причиной ЧП мог стать спор об опеке, выяснили следователи.

«Полицейская операция продолжается: выполнение полетов приостановлено на неопределенный срок. В течение всего дня будут наблюдаться отмены и задержки рейсов», — предупредили представители немецкого аэропорта.

Пассажирам посоветовали не приезжать в аэропорт, потому что территория по-прежнему оцеплена.

До этого прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина потребовал переправить его в Турцию.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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