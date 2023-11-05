Опрос показал, какие домашние дела россияне мечтают перепоручить технике

Чаще всего россияне мечтают перепоручить технике уборку, приготовление пищи и мытье посуды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Согласно исследованию, отказаться от уборки вручную хотели бы 29% респондентов. Еще 8% были бы рады переложить на технику приготовление еды, а 7% — мытье посуды. Отмечается, что снять с себя обязанности по уборке и готовке чаще всего хотят женщины.

По 2% респондентов мечтают роботизировать ремонт, вынос мусора, уход за домашними животными, смену постельного белья, а также сушку одежды и закупку продуктов. 22% россиян при этом не готовы перепоручить домашние обязанности технике, а 5% мечтают переложить все свои домашние дела на машины.

До этого издание Journal of Marketing публиковало статью, в которой говорилось, что робопылесосы и другая автономная бытовая техника могут лишать человека чувства удовлетворения от уборки. Исследователь Эмануэль де Беллис и его коллеги пришли к выводу, что человек может утратить чувство смысла жизни, если делегирует все бытовые задачи роботам. Этот же вывод содержится во многих предыдущих исследованиях, которые показывают, что во время уборки человек чувствует свое существование наполненным содержанием.

В мае специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявлял, что бытовые приборы со смарт-функциями могут быть использованы для слежки за своими владельцами.

Ранее дети посчитали голосового помощника Alexa умнее робопылесоса от Amazon.