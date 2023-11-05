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Россия направила 60 тонн гуманитарной помощи для населения Газы

Новую партию гуманитарной помощи от РФ для населения Газы отправили в Египет

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Телеграм-канал «МЧС России»

Россия выслала в Египет третью партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа, груз доставят два спецборта МЧС России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства.

«Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет», — уточнили в экстренном ведомстве.

По информации МЧС, в качестве помощь жителям Газы направляются продукты питания, подушки и средства личной гигиены.

Известно, что помощь была организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

После прибытия в Египет самолетов МЧС, российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Затем организация передаст необходимые вещи населению Газы.

До этого Армия обороны Израиля захватила важный опорный пункт ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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