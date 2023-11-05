Москвичей предупредили о сильных порывах ветра в воскресенье

В Москве в воскресенье местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Москва — Штормовые и экстренные предупреждения» со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромет.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны!» — сказано в сообщении.

До этого синоптик Михаил Леус прогнозировал, что в Москве 5 ноября прогнозируется теплая и дождливая погода. Согласно его сообщению, температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупреждал, что в Москве на следующей неделе ожидаются похоладания.

Ранее столичная погода обновила температурный рекорд почти 90-летней давности.