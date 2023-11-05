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Шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара

Shot: в Подмосковье ребенок выпрыгнул из окна второго этажа, испугавшись пожара

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FotograFFF/Shutterstock

В Щелково ребенок разогревал еду дома и случайно поджег упаковку корма для кошки, испугавшись пожара, мальчик выпрыгнул из окна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в подмосковном Щелково, 28-летняя мать ненадолго оставила сына дома одного. Мальчик решил разогреть обед и случайно подпалил упаковку кошачьего корма.

Испугавшись, что кухня загорится, он открыл окно и выпрыгнул со второго этажа. Ребенка без сознания нашли под окнами дома соседи, пострадавший госпитализирован с сотрясением и ушибом головного мозга.

Когда в квартиру зашли приехавшие сотрудники, там все еще был включен газ, но пожара не было. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он под наблюдением врачей.

Ранее в Ульяновске из-за сработавшей сигнализации трое учеников выпрыгнули из окна школы.

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